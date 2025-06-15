15 июня, 10:50
Перерасчет пенсий без очередей: можно ли это сделать онлайн через "Дію"
Основні тези
- Пенсионеры в Украине могут подать запрос на перерасчет пенсии пенсии онлайн через портал "Дія", что позволяет избежать очередей.
- Перерасчет возможен при условии увеличения страхового стажа или заработной платы, предоставление новых документов, установление надбавок и прекращения трудовой деятельности.
Пенсионеры в Украине могут самостоятельно подать запрос на перерасчет пенсии через портал государственных услуг. Это позволит быстрее и без очередей получить желаемый перерасчет.
Как пересчитать пенсию через "Дію"
Украинские пенсионеры могут удобно подать запрос на перерасчет пенсии через портал "Дія", сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации. Для этого нужно:
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- авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпису;
- выбрать услугу перерасчета пенсии;
- заполнить необходимые поля;
- добавить сканированные документы;
- подписать заявление е-подписью.
Важно! Если Пенсионный фонд примет положительное решение, оповещение поступит на электронную почту. Также ответ будет доступен в разделе "Полученные документы" на портале.
Кто может претендовать на перерасчет пенсии
В соответствии со статьей 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", основаниями для перерасчета пенсий є:
- увеличение страхового стажа или заработной платы, которые ранее не были учтены;
- предоставление новых документов, подтверждающих стаж или уровень доходов;
- установление надбавок, доплат или повышений: в частности, за статус участника боевых действий, почетные звания и т.д;
- прекращение трудовой деятельности для работающих пенсионеров;
- рост прожиточного минимума: в таком случае перерасчет осуществляется автоматически