Перерасчет пенсий без очередей: можно ли это сделать онлайн через "Дію"

Пенсионеры в Украине могут самостоятельно подать запрос на перерасчет пенсии через портал государственных услуг. Это позволит быстрее и без очередей получить желаемый перерасчет.

Как пересчитать пенсию через "Дію"

Украинские пенсионеры могут удобно подать запрос на перерасчет пенсии через портал "Дія", сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации. Для этого нужно:

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авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпису;

выбрать услугу перерасчета пенсии;

заполнить необходимые поля;

добавить сканированные документы;

подписать заявление е-подписью.

Важно! Если Пенсионный фонд примет положительное решение, оповещение поступит на электронную почту. Также ответ будет доступен в разделе "Полученные документы" на портале.

Кто может претендовать на перерасчет пенсии

В соответствии со статьей 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", основаниями для перерасчета пенсий є: