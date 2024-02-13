Индексация выплат: кого не коснется мартовский перерасчет

В марте запланирована масштабная индексация выплат. Однако повышения будут происходить не для всех.

Кого не касается индексация

Несмотря на то, что под индексацию подпадают все выплаты, есть те, кто не почувствует повышений. Ожидается, что показатель нынешнего перерасчета – 13%.

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Неощутимой будет индексация для:

граждан, получающих высокие пенсии;

лиц, вышедших на заслуженный отдых в течение последних 3 лет;

пенсионеров, которые имеют выплаты ниже минимальных.

Получатели выплат меньше минимальных имеют специальные доплаты. Эти надбавки позволяют правительству повысить их пенсию до гарантированного размера. После индексации пенсионная выплата просто сравняется с минимальным показателем без доплаты.

У кого вырастет пенсия в апреле

Выплаты некоторых граждан вырастут независимо от индексации – им начислят возрастные надбавки

С 1 января выросла минимальная зарплата украинцев до 7 100 гривен. В апреле этот показатель будет уже 8 000 гривен.

По состоянию на теперь, с минимальной зарплатой связана пенсия граждан старше 65 лет с полным стажем. Пенсионная выплата указанных лиц равна 40% от суммы гарантированной заработной платы. То есть, в апреле размер такой пенсии будет уже 3 200 гривен.