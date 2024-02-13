Кого не стосується індексація

Попри те, що під індексацію підпадають усі виплати, є ті, хто не відчує підвищень. Очікується, що показник цьогорічного перерахунку – 13%.

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Невідчутною буде індексація для:

громадян, які отримують високі пенсії;

осіб, що вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років;

пенсіонерів, які мають виплати нижчі за мінімальні.

Отримувачі виплат менших за мінімальні мають спеціальні доплати. Ці надбавки дозволяють уряду підвищити їхню пенсію до гарантованого розміру. Після індексації пенсійна виплата просто зрівняється з мінімальним показником без доплати.

Зверніть увагу! Виплати деяких громадян зростуть незалежно від індексації – їм нарахують вікові надбавки.

У кого зросте пенсія у квітні

З 1 січня зросла мінімальна зарплата українців до 7 100 гривень. У квітні цей показник буде уже 8 000 гривень.

Станом на тепер, з мінімальною зарплатою пов'язана пенсія громадян старше 65 років з повним стажем. Пенсійна виплата вказаних осіб дорівнює 40% від суми гарантованої заробітної плати. Тобто, у квітні розмір такої пенсії буде уже 3 200 гривень.