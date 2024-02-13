Кого не касается индексация

Несмотря на то, что под индексацию подпадают все выплаты, есть те, кто не почувствует повышений. Ожидается, что показатель нынешнего перерасчета – 13%.

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Неощутимой будет индексация для:

граждан, получающих высокие пенсии;

лиц, вышедших на заслуженный отдых в течение последних 3 лет;

пенсионеров, которые имеют выплаты ниже минимальных.

Получатели выплат меньше минимальных имеют специальные доплаты. Эти надбавки позволяют правительству повысить их пенсию до гарантированного размера. После индексации пенсионная выплата просто сравняется с минимальным показателем без доплаты.

Обратите внимание! Выплаты некоторых граждан вырастут независимо от индексации – им начислят возрастные надбавки.

У кого вырастет пенсия в апреле

С 1 января выросла минимальная зарплата украинцев до 7 100 гривен. В апреле этот показатель будет уже 8 000 гривен.

По состоянию на теперь, с минимальной зарплатой связана пенсия граждан старше 65 лет с полным стажем. Пенсионная выплата указанных лиц равна 40% от суммы гарантированной заработной платы. То есть, в апреле размер такой пенсии будет уже 3 200 гривен.