Перерасчет пенсий в Украине: какие две категории могут остаться без доплат

В Украине пенсионеры имеют право на перерасчет выплат. Однако Верховная Рада может изменить правила его проведения, в результате чего две категории потеряют право на доплаты.

Как изменится перерасчет пенсий для военных

Министерство социальной политики недавно предложило новый законопроект, который должен изменить проведение индексаций пенсий для некоторых украинцев, В частности, хотят пересмотреть механизм перерасчета выплат для военных пенсионеров и государственных служащих, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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По нынешнему законодательству, военные пенсионеры имеют право на безотлагательный перерасчет пенсий, если изменился размер хотя бы одного из видов денежного обеспечения или действующие военные получили новые месячные оклады. Также для них проводится ежегодная индексация пенсионных выплат.

Если Верховная Рада поддержит законопроект Минсоцполитики, то у военных пенсионеров останется только право на ежегодную индексацию.

Один из видов повышения для этой категории отменят.

Военные пенсионеры не смогут рассчитывать на дополнительные выплаты в случае назначения новых окладов для действующих военных.

Механизм проведения перерасчетов пенсий пересмотрят, сделав его действенным и предсказуемым,

– говорится в законопроекте.

Как изменится индексация пенсий для госслужащих

Для перерасчета пенсий госслужащих ранее действовал тот же механизм, что и в случае с военными пенсионерами. Если росли оклады работающих служащих, то росли и пенсии бывших работников. Затем это правило отменили. Однако в 2022 году Конституционный суд принял решение восстановить перерасчет после завершения военного положения.

Впрочем, по новому законопроекту Минсоцполитики, госслужащие будут иметь право на ежегодную индексацию пенсий, а вот перерасчет по зарплате выполнять не будут. То есть, госслужащие, как и военные пенсионеры, не смогут рассчитывать на перерасчет пенсий, учитывая современные зарплаты.

Стоит знать! В том же законопроекте Минсоцполитики предлагают изменить норму об отчислениях из пенсии, например, на выплату долга, штрафов или алиментов. Они должны быть такими, чтобы даже после отчислений пенсионер получал не менее, чем прожиточный минимум. Сейчас это 2 361 гривна.