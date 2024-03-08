Не только пенсии: какие еще выплаты будут проиндексированы

Индексация выплат началась планово, с 1 марта. Пересчитать планируют не только пенсию, а и страховую денежную помощь.

Кому пересчитают выплаты

Индексация выплат будет касаться не только пенсионеров, а и получателей страховых выплат. То есть, тех лиц, которые получили увечье или имеют тяжелую болезнь в результате профессиональной деятельности.

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Также средства предоставляют гражданам, имеющим выплаты вследствие смерти пострадавшего. При перерасчете во внимание принимают следующие факторы:

рост цен на потребительские товары;

сумма средней зарплаты в Украине.

Насколько вырастут выплаты

Коэффициент нынешней индексации – 1,0796. Известно, что минимальная сумма роста выплат – 100 гривен. Максимальный размер увеличения достиг 1 500 гривен.

️Перечисление производится в пределах максимального размера ежемесячной страховой выплаты, что составляет четыре минимальные заработные платы: 7 100 гривен × 4 = 28 400 гривен,

– сообщают в ПФУ

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, размер средней пенсии, в результате перерасчета, достигнет 5 717 гривен. Для сравнения, на конец 2023 года этот показатель составлял 5 385 гривен.