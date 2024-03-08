Кому перерахують виплати

Індексація виплат стосуватиметься не тільки пенсіонерів, а й отримувачів страхових виплат. Тобто, тих осіб, які набули каліцтво чи мають тяжку хворобу внаслідок професійної діяльності.

Читайте також Без цього можна залишитися без пенсії: що пенсіонерам варто зробити до квітня

Також кошти надають громадянам, що мають виплати внаслідок смерті постраждалого. Під час перерахування до уваги беруть такі фактори:

зростання цін на споживчі товари;

сума середньої зарплати в Україні.

Наскільки зростуть виплати

Коефіцієнт теперішньої індексації – 1,0796. Відомо, що мінімальна сума зростання виплат – 100 гривень. Максимальний розмір збільшення сягнув 1 500 гривень.

️Перерахування проводиться в межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати: 7 100 гривень × 4 = 28 400 гривень,

– повідомляють у ПФУ

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, розмір середньої пенсії, внаслідок перерахунку, сягне 5 717 гривень. Для порівняння, на кінець 2023 року цей показник складав 5 385 гривень.

Зверніть увагу! У березні зростуть виплати деяких пенсіонерів, попри індексацію.