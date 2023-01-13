В Украине пересчитают платежки за коммуналку: есть несколько условий

Украинцам перечислят платежи за отопление в случае, если из-за российских массовых атак временно отключали теплую и горячую воду.

Если предприятие откажется от перерасчета, то потребители вправе согласно Постановлению №151 потребовать это сделать.

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Как можно платить меньше

Известно, что за ноябрь коммунальное предприятие "Тернопольгортеплокоммунэнерго" перечислит оплату за тепло и горячую воду – в период, когда происходили аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии.

В первую очередь КП учтети внесет перерасчет в платежку за декабрь.

Когда можно платить меньше:

вода;

Украинцы, оставшиеся без воды на более 6 часов в сутки, имеют право на уменьшение платежки за воду на 3,3%.

электроэнергия;

что общий период без воды должен составлять до 30% от общего времени предоставления услуги.

Отсутствие электроэнергии будет компенсироваться в платежках за счет сокращения объемов потребления, отображаемых на счетчике.

отопление;

С отоплением будет похожая ситуация, что и с водой. Ведь если в квартире холоднее 18 градусов, сумма должна уменьшаться на 3,3% за каждые нарушенные сутки.

горячая вода.

Если температура горячей воды составляет от 45 до 49 градусов, то тариф должен снизиться на 10%. А если фиксируете температуру ниже 40 градусов, то уменьшение – на 30%, а иногда вообще можно платить по тарифу за холодную воду.

Можно ли не платить за коммуналку, если у тебя нет дома долгий период времени

Граждане Украины, не находящиеся дома не менее 30 дней, а также у тех, у кого нет счетчиков, могут не платить за газ и воду.

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Для этого вам нужно обратиться со справкой к поставщику коммунальной услуги, водоканала и сообщить, что у вас не было дома более 30 дней.

Тем у кого дома есть счетчик, следует ежемесячно подавать показатели. Кроме того, если они, например, в этом месяце соответствуют показателям прошлого, то долг вам не начислят. Однако следует знать, что к этой норме закона нельзя отнести отопление, плату за содержание дома и придомовой территории.