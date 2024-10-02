ВПЛ смогут получить финансовую помощь на аренду жилья
Источник:БФ "Право на защиту"
В октябре внутренне перемещенные лица смогут получить денежную помощь на жилищные нужды. Средства позволят обеспечить аренду жилья в течение шести месяцев.
На что будут направлены средства
Как отмечают организаторы, эти средства направлены на поддержку ВПЛ и могут быть использованы на аренду жилья.
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Программа действует в Виннице и Винницкой области, а также в Днепре и Днепропетровской области.
Его целью является поддержать семьи ВПЛ после вынужденного перемещения и содействие их интеграции и адаптации в новых общинах в течение шести месяцев,
– говорят организаторы.
На финансовую помощь могут претендовать внутренне перемещенные лица, которые не получали денежной помощи на аренду жилья от международных организаций.
Кому предоставят выплаты
Заявители должны принадлежать к одной из следующих категорий:
- Переселенцы, которые проживают в местах временного проживания и имеют возможность оплачивать аренду после завершения срока помощи.
- ВПЛ, которые проживают во временных помещениях (школах, детсадах), подлежащих выселению из-за возобновления работы образовательных учреждений.
- Переселенцы, которые арендуют жилье и находятся под угрозой выселения, не имея другой альтернативы, кроме переселения в места временного проживания.
- Новоприбывшие внутренние переселенцы, которые не желают жить в местах временного проживания.
Также нужно соответствовать критериям уязвимости:
- Семья состоит только из одного из родителей и одного или нескольких детей в возрасте до 18 лет, или из лиц пожилого возраста (от 55 лет).
- Семью возглавляет одинокий пожилой мужчина или женщина (от 55 лет) или лицо пожилого возраста, которое воспитывает одного или нескольких детей до 18 лет.
- В семье есть лица с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания).