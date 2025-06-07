Как государство поможет найти переселенцам новое жилье

Государство начало искать потенциальное жилье для внутренне перемещенных лиц. Речь идет об общежитиях, санаториях, базах отдыха. Есть ожидания, что в 2025 году ВПЛ смогут выбирать проверенное жилье через специальный реестр.

Какое жилье для ВПЛ предусматривается

Председатель ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ Павел Фролов на воркшопе "Жилье для ВПЛ: прозрачная инвентаризация и антикоррупционный контроль" заявил, что впервые Украина запускает масштабную инвентаризацию всего жилья, которое может быть использовано для переселенцев, а именно зафиксированного, законного и подотчетного, передает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Закон также предусматривает создание единого реестра жилых объектов, который позволит ВПЛ самостоятельно видеть имеющееся жилье, его состояние и расположение,

– сказал Фролов.

Кроме того, государство учтет еще и потенциальное жилье различных форм собственности. То есть коммунальное, государственное, общины, бывших общежитий и тому подобное.

Павел Фролов добавил, что кроме того стартовало создание интерактивной карты жилья, при областных военных администрациях работают комиссии по оценке технического состояния объектов и продолжается диалог с международными донорами по восстановлению жилья.

Обратите внимание! Уже в 2025 году, ожидается, что тысячи семей ВПЛ смогут выбрать удобное для себя жилье из списка проверенных объектов.