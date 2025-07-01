Новый пересмотр программы EFF: получит ли Украина транш от МВФ в 2025 году

30 июня МВФ утвердил новый пересмотр программы EFF. Это происходит уже в восьмой раз. Украина выполнила все количественные критерии и структурные маяки еще на конец марта 2025 года.

Что известно о пересмотре программы EFF

Результатом этого пересмотра является установление 4 новых критериев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

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Какие критерии были установлены:

разработка комплекса мероприятий, относительно обновления единого портфеля публичных инвестиционных проектов;

разработка законодательных предложений, которые будут способствовать согласованию рынков секьюритизации и облигаций с установленными международными стандартами;

подготовка дорожной карты, где будут указываться приоритеты развития инфраструктуры финансового рынка;

введение международных стандартов оценочной деятельности.

Заметьте! Также были изменены сроки выполнения других структурных маяков.

Даниил Гетманцев Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Следующий транш будет в ближайшие дни. Как результат пересмотра, Украина получит около 0,5 миллиардов долларов очередного (уже девятого) транша по программе, который поступит в бюджет.

Как изменился прогноз относительно развития украинской экономики

Согласно обновленному прогнозу, рост экономики в 2025 году достигнет ориентировочно 2 – 3%. Другие показатели будут иметь такое значение:

инфляция (по состоянию на конец года) может достичь 9%;

безработица – 11,6%;

ожидания от дефицита бюджета ухудшились до – 21,3% ВВП (ранее ожидалось 18,8%);

дефицита счета текущих операций – 16,5% (до этого ожидалось – 15,9%).

Макропрогноз ухудшен в части бюджета и платежного баланса, остальные основные параметры оставлены без изменений,

– говорит Гетманцев.

Обратите внимание! Международные резервы также могут снизиться до 53,4 миллиарда долларов (ранее ожидалось 56,8 миллиарда долларов).