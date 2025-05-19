ЕС создаст фонд займов на оружие в 150 миллиардов евро, чтобы помочь Украине

Планируется, что страны-члены ЕС смогут брать кредиты и тратить их на вооружение. Это решили сделать из-за войны России против Украины.

Как будет работать фонд ЕС

Столицы стран ЕС согласились создать фонд займов на вооружение в размере 150 миллиардов евро, подкрепленный общим бюджетом блока, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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В издании сообщили, что этот шаг вызван войной России против Украины и давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал Европу самостоятельно финансировать собственную оборону.

Механизм позволит странам-членам брать кредиты у Брюсселя и использовать их на закупку оружия, преимущественно путем совместных заказов. Его предложила Европейская комиссия в начале 2025 года как средство ускорения перевооружения континента.

Утром 19 мая страны блока достигли предварительной договоренности по параметрам фонда. Формальное утверждение ожидается в среду. Ожидается, что новый фонд станет основой для масштабного перевооружения континента, на фоне роста угроз со стороны России и неопределенности в трансатлантических отношениях.

План "Перевооружить Европу"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила многоэтапный план "Перевооружить Европу", благодаря которому можно будет привлечь 800 миллиардов евро. В частности, для усиления поддержки Украины.

Главный редактор Defence Express заметил, что план Урсулы фон дер Ляйен пока только представлен и его еще будут согласовывать. Впрочем, важно отметить, что он о деньгах, а не об оружии. Разница между деньгами, которые выделяются на оружие, и наличием вооружения заключается во времени.

Если бы возможно было бы убивать россиян, забрасывая их евро, то было бы значительно проще. Однако надо эти деньги превратить в оружие. Когда мы говорим о заказе даже дополнительного вооружения, то до передачи первой весомой партии надо ждать от 6 до 18 месяцев, в зависимости от того, о каком вооружении идет речь,

– отметил Катков.

По его словам, Европа должна была согласовывать это финансирование еще в 2014 году, чтобы европейские страны могли полноценно обеспечить свою обороноспособность.