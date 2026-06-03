Европейский Союз снова вернется к российским энергоресурсам, а также отменит санкции против Москвы. Такие события произойдут после завершения войны в Украине.

Что сообщил Мадьяр относительно России и Европы?

Подобные заявления прозвучали от нового премьер-министра Венгрии Петра Мадьяра в интервью.

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Петер Мадьяр Премьер-министр Венгрии Когда война закончится, Европа частично вернется к российским источникам энергии и отменит санкции, ведь речь идет о конкурентоспособности всей Европы, и никто не заинтересован в том, чтобы в случае будущего мира поддерживать новую экономическую и политическую холодную войну. Для этого, конечно, война должна закончиться.

Пока же Венгрия продолжит покупать российский газ и нефть даже при нынешних обстоятельствах. Петер Мадьяр объяснил это решение географическим расположением.

Венгры избрали меня премьер-министром Венгрии. В задачи моего правительства, среди прочего, относятся обеспечение энергетической безопасности, надежности поставок и как можно более низких цен на энергоносители,

– пояснил политик.

Он добавил, что за последние годы Венгрия стала самой бедной и самой коррумпированной страной Евросоюза, а три миллиона человек уже живут за чертой бедности.

Мадьяр отметил, что Будапешт зависит от российской энергии, и это якобы невозможно изменить. И даже несмотря на российскую военную агрессию против Украины.

Венгерский политик предоставил еще одно объяснение: Венгрия не имеет выхода к морю. Страна зависит от российской нефти, и это невозможно изменить "со дня на день".

У нас уже годами нет экономического роста, а для роста нам нужна дешевая энергия,

– подытожил премьер Венгрии.

Важно! Он заверил, что страна делает все возможное, чтобы диверсифицировать источники энергии, но может позволить себе, чтобы конкурентоспособность предприятий снижалась в дальнейшем, а энергетическая бедность венгерских семей росла.

Какие еще заявления недавно делал Петер Мадьяр?

Петер Мадьяр уже сообщал, что Венгрия планирует максимально диверсифицировать источники поставок энергоносителей. Новое правительство страны хочет сделать все для того, чтобы получать энергию из как можно большего количества различных источников. Речь идет как о газе, так и нефти.

В то же время позиция государства относительно военной помощи для Украины остается неизменной. Венгрия не планирует отправлять ни солдат, ни оружие в Украину. И это даже при новом венгерском правительстве.