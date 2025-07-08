"Личный банкир Путина": российский олигарх Авен подал в полицию на министра Латвии
- Российский миллиардер Петр Авен пожаловался в полицию Латвии Петр Авен пожаловался в полицию Латвии на министра иностранных дел Байбу Браже из-за ее высказываний о его связях с Путиным.
Авен обвиняет Браже в безосновательных обвинениях, которые наносят ущерб его чести, и требует возбудить уголовное дело по статье о клевете.
Российский миллиардер Петр Авен обратился в Государственную полицию Латвии с просьбой возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Байбы Браже. Олигарх обвиняет ее в клевете из-за высказываний в газете Diena.
Почему Авен обратился в полицию Латвии
До обращения в полицию Авен распространил пресс-релиз с критикой заявлений Браже в газете Diena. Олигарх заявил, что глава МИД безосновательно обвиняет его в коррупционных связях с высшим российским руководством и в отмывании средств политиков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.
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Россиянина возмутили слова Браже о том, почему, по ее мнению, опасно исключать Авена из санкционного списка ЕС.
Он – личный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают,
– заявила Браже журналистам.
- Теперь Авен называет слова министра "ложными выдумками", которые унижают его честь и достоинство.
- В заявлении он утверждает, что никогда не занимался легализацией преступно полученных средств или другими преступными действиями, а тем более в интересах российского диктатора Владимира Путина.
Важно! Авен просит возбудить дело на основании статьи Уголовного закона о клевете и "установить виновных лиц, привлекая их к ответственности, предусмотренной законом".
Почему в Латвии критикуют Авена
В прошлом году Суд Европейского Союза отменил решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о введении санкций против Авена и его бизнес-партнера Михаила Фридмана.
- Вскоре после этого решения Латвия подала апелляцию по делам о санкциях против Авена и Фридмана.
- Министерство юстиции Латвии заявило, что при введении санкций в отношении Авена и Фридмана получило доказательства их активной финансовой поддержки лиц, которые принимают решения в России.
Что известно о Петре Авена
Петр Авен – российский олигарх, акционер "Альфа-Групп", частью которого является один из крупнейших российских банков – "Альфа-Банк".
Занимался политической деятельностью в 1990-х годах, входил в близкое окружение Владимира Путина, за что попал под санкции США, ЕС, Великобритании и других стран после вторжения России в Украину.
Является гражданином Латвии, поэтому с 2022 года проживает с семьей в этой стране.