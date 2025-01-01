В ПФУ объяснили, потеряют ли украинцы субсидию из-за создания ОСМД в 2025 году

Если человек живет в многоэтажном доме, то дом может стать частью объединения совладельцев многоквартирного дома, то есть ОСМД. Если же такое лицо имеет субсидию, то должно сообщить об этом Пенсионный фонд.

Нужно ли сообщить ПФУ о создании ОСМД

Это может повлиять на назначение или перерасчет субсидии, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Донецкой области.

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Создание объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) является одним из обстоятельств, влияющих на назначение или перерасчет субсидии,

– отметили в фонде.

Важно! То есть если ваш дом украинца войдет в состав ОСМД, то он или она обязаны сообщить об этом орган Пенсионного фонда Украины в течение 30 календарных дней.

Как уведомить Пенсионный фонд

Для того, чтобы сообщить ПФУ о создании ОСМД, следует подать в Пенсионный фонд:

заявление об изменениях, касающихся условий проживания;

документы, подтверждающие создание ОСМД или смену управляющего (если предоставляются соответствующие документы);

другие документы при необходимости в соответствии с действующим законодательством.

Обратите внимание! Порядок предоставления субсидий и обязанности граждан по информированию определены постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.