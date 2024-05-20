ПФУ начал возвращать средства пенсионерам, которые недополучили выплаты в результате индексации

Правительство анонсировало, что с 1 марта пенсии будут проиндексированы как минимум на 100 грн. Однако некоторые пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2020 году, фактически не получили увеличения из-за особенностей методики расчетов.

ПФУ признал свою ошибку

Например, у некоторых пенсионеров выплаты проиндексировали и увеличили, но на такую же сумму уменьшили индексационные надбавки, установленные в предыдущие годы.

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В ответ на жалобы пенсионеров Пенсионный фонд признал эти недостатки и обязался с марта увеличить пенсии некоторым из пенсионеров. Впрочем, сейчас ПФУ начал возвращать средства пенсионерам, которые присылали жалобы о недополучении средств.

Сейчас неизвестно, Пенсионный фонд осуществит перерасчет задним числом только для тех, кто подал жалобы, или для всех пострадавших. Также неизвестно, как власть решит вопрос подобных расчетов в будущем, чтобы избежать повторения ошибок.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Проблема, которая обнаружилась в процессе проверки, заключается в том, что Пенсионный фонд безосновательно занижал среднюю зарплату по стране, применявшуюся при перерасчете пенсий в прошлые годы, что стало предметом жалоб отдельных пенсионеров.

С 1 апреля в Украине было запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые получили дополнительный стаж.

Однако осуществление перерасчета состоится задним числом, поскольку ПФУ ждет данные об уплате ЕСВ за первый квартал 2024 года из Фонда государственного социального страхования.

Пенсионеры, которым проведен перерасчет, получат повышенные пенсии и доплаты за предыдущие месяцы в июне.

Дополнительная сумма начисления за каждый год, выполненный сверх нормы стажа, составляет 23,61 гривны. Конкретный размер повышения пенсии рассчитывается индивидуально с учетом продолжительности работы лица.