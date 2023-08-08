Что такое "План Украины"

План Украины – комплексный документ, в котором размещен перечень мероприятий, которые будут приняты для реконструкции и восстановления Украины. О том, как именно будет выглядеть эта программа, рассказал чиновник Алексей Соболев. Согласно замыслу план будет реализовываться в течение следующих 4 лет: с 2023 до 2027 года.

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В настоящее время планируется разделить его на 6 основных сторон. Именно эти факторы будут формировать комплексное видение развития экономики.

Речь идет о макрофинансовых сценариях восстановления:

основные реформы;

секторальные – человеческий капитал, госимущество и приватизация, бизнес, финансовая составляющая;

кросссекционные – региональное развитие, евроинтеграция, климат, цифровизация.

Алексей Соболев Заместитель Министра экономики Разработанный документ должен быть амбициозным, чтобы дать толчок быстрому развитию. В то же время, мы должны быть реалистичными в оценке своих сил и возможностей. Если отдельные пункты Плана не будут выполнены, мы не сможем получить предусмотренное под них финансирование, деньги так и останутся на бумаге .

За три месяца должен быть создан детальный план, где будет отмечен весь блок работ на следующие 4 года. По словам Алексея, ожидается, что Еврокомиссия будет ежеквартально проверять ход работ.

К формированию "Плана Украины" будут приобщены представители таких секторальных групп:

промышленность (машиностроение, критические материалы);

агробизнес;

IT и коммуникации;

транспорт и логистика;

энергетический сектор.

Заметьте! Любая из отраслей предпринимательства и бизнеса может приобщиться к реализации плана. Однако ключевые решения будут принимать определенные 5 групп.

Кто из предпринимателей получит финансирование

В настоящее время правительство готово рассмотреть все предложения. Однако значительный приоритет получат те проекты, которые несут значительную пользу именно для государства и преследуют цель масштабного развития, то есть оценочно стоят от 1 миллиарда долларов.

Более четкий список критериев будет известен после детального прописывания плана и его согласования.

Алексей отмечает, что за четыре года реализовать все стратегии не удастся. Однако это будет весомая база идей для дальнейшего развития Украины.

Безусловно, программа Ukraine Facility — мощный шаг для послевоенного восстановления Украины. Но даже суммы в 50 млрд евро не хватит для полного обновления государства.

– подчеркивает Соболев.

Финансовая составляющая, не менее важна. Все напрямую зависит от событий на фронте и от того, насколько Украина будет соблюдать договоренности. Если представители ЕС увидят результаты работы, то в будущем украинцы могут рассчитывать на новые транши.