Не все так однозначно: правда ли, что Южная Корея отменяет санкции против России
Российские СМИ распространяют информацию об отмене санкций со стороны Южной Кореи. Речь идет об ограничениях на поставку медицинского оборудования в Россию.
Отменила ли санкции против России Южная Корея
Южная Корея не отменила санкции против России. Южнокорейское правительство приняло решение об определенных изменениях в разрешительном порядке экспорта продукции передовых технологий на российскую территорию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Читайте также Курс в марте: будет ли доллар по 43 гривны и от чего будет зависеть
Речь идет о технологиях, которые могут быть использованы в военных целях.
Обратите внимание! Южная Корея стремится избежать использования указанных технологий Россией в военных целях.
В рамках этой инициативы разрешение на экспорт медицинских приборов исключительно с гуманитарным назначением, на первый взгляд, станет несколько проще. Сейчас нужно только декларировать цель поставки товара, а не проходить процесс лицензирования,
– отмечает Центр противодействия дезинформации.
Нужно понимать, что сейчас вывоз медицинского оборудования из Южной Кореи в Россию возможен только в гуманитарных целях. Если будут выявлены нарушения, российские экспортеры будут серьезно наказаны.
Важно! Требование подтверждать использование указанных технологий для гуманитарной цели остается.