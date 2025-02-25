Не все так однозначно: правда ли, что Южная Корея отменяет санкции против России

Российские СМИ распространяют информацию об отмене санкций со стороны Южной Кореи. Речь идет об ограничениях на поставку медицинского оборудования в Россию.

Отменила ли санкции против России Южная Корея

Южная Корея не отменила санкции против России. Южнокорейское правительство приняло решение об определенных изменениях в разрешительном порядке экспорта продукции передовых технологий на российскую территорию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Речь идет о технологиях, которые могут быть использованы в военных целях.

Обратите внимание! Южная Корея стремится избежать использования указанных технологий Россией в военных целях.

В рамках этой инициативы разрешение на экспорт медицинских приборов исключительно с гуманитарным назначением, на первый взгляд, станет несколько проще. Сейчас нужно только декларировать цель поставки товара, а не проходить процесс лицензирования,

– отмечает Центр противодействия дезинформации.

Нужно понимать, что сейчас вывоз медицинского оборудования из Южной Кореи в Россию возможен только в гуманитарных целях. Если будут выявлены нарушения, российские экспортеры будут серьезно наказаны.

Важно! Требование подтверждать использование указанных технологий для гуманитарной цели остается.