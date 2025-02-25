Чи скасувала санкції проти Росії Південна Корея
Південна Корея не скасувала санкції проти Росії. Південнокорейський уряд ухвалив рішення про певні зміни у дозвільному порядку експорту продукції передових технологій на російську територію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
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Йдеться про технології що можуть бути використані з воєнною метою.
Зверніть увагу! Південна Корея прагне уникнути використання вказаних технологій Росією з воєнною метою.
У рамках цієї ініціативи дозвіл на експорт медичних приладів виключно з гуманітарним призначенням, на перший погляд, стане дещо простішим. Наразі потрібно лише декларувати мету постачання товару, а не проходити процес ліцензування,
– зазначає Центр протидії дезінформації.
Потрібно розуміти, що зараз вивезення медичного обладнання з Південної Кореї до Росії можливе лише в гуманітарних цілях. Якщо будуть виявлені порушення, російські експортери будуть серйозно покарані.
Важливо! Вимога підтверджувати використання вказаних технологій для гуманітарної мети залишається.