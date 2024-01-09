Будут ли отключения света этой зимой
В прошлом году украинцы страдали от отключения света. Однако, учитывая повреждение энергосистемы, это была вынужденная мера.
Будут ли отключать свет
В эфире телемарафона нардеп Андрей Герус рассказал, что пока отключения не применяются и не планируются. Однако вероятность их возникновения все же есть, если критическая инфраструктура будет повреждена, в результате массированных ракетных атак.
Читайте также Не только за долги: почему украинцу могут отменить субсидию
Эта вероятность обычно зависит от того, какими будут ракетные атаки по украинской энергосистеме. Поэтому полностью исключать такое, вероятно, невозможно. Потому что если будет массирована атака, когда будут десятки и десятки ракет разного типа и дронов лететь по нашим энергообъектам, то какая-то вероятность этого существует.
Герус отмечает, что сейчас проводится активная работа над тем, чтобы не допустить отключения. В частности, энергообъекты начали дополнительно укреплять.
Да и сейчас так просто поразить наши энергообъекты не удастся. У нас есть определенный запас прочности и запас энергооборудования,
– говорит нардеп
Как готовили энергосистему к зиме:
- глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что украинские энергообъекты будут оборудованы тремя уровнями защиты во избежание повреждений, вследствие вражеских атак;
- в хранилищах было накоплено достаточно сырья для прохождения этой зимы;
- произошло восстановление некоторых объектов критической инфраструктуры.