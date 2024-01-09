Будут ли отключения света этой зимой

В прошлом году украинцы страдали от отключения света. Однако, учитывая повреждение энергосистемы, это была вынужденная мера.

Будут ли отключать свет

В эфире телемарафона нардеп Андрей Герус рассказал, что пока отключения не применяются и не планируются. Однако вероятность их возникновения все же есть, если критическая инфраструктура будет повреждена, в результате массированных ракетных атак.

Читайте также Не только за долги: почему украинцу могут отменить субсидию

Андрей Герус Председатель Комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Эта вероятность обычно зависит от того, какими будут ракетные атаки по украинской энергосистеме. Поэтому полностью исключать такое, вероятно, невозможно. Потому что если будет массирована атака, когда будут десятки и десятки ракет разного типа и дронов лететь по нашим энергообъектам, то какая-то вероятность этого существует.

Герус отмечает, что сейчас проводится активная работа над тем, чтобы не допустить отключения. В частности, энергообъекты начали дополнительно укреплять.

Да и сейчас так просто поразить наши энергообъекты не удастся. У нас есть определенный запас прочности и запас энергооборудования,

– говорит нардеп

Как готовили энергосистему к зиме: