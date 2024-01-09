Чи будуть відключати світло

У ефірі телемарафону нардеп Андрій Герус розповів, що поки що відключення не застосовуються і не плануються. Однак, імовірність їх виникнення усе ж є, якщо критична інфраструктура буде пошкоджена, внаслідок масованих ракетних атак.

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Андрій Герус Голова Комітету Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Ця імовірність звичайно що залежить від того, якими будуть ракетні атаки по українській енергосистемі. Тому повністю виключати таке, мабуть, неможливо. Тому що якщо буде масована атака, коли будуть десятки й десятки ракет різного типу і дронів летіти по наших енергооб'єктах, то якась імовірність цього існує.

Герус зазначає, що зараз проводиться активна робота над тим, аби не допустити відключень. Зокрема, енергооб'єкти почали додатково укріплювати.

Ну і зараз так просто вразити наші енергооб'єкти не вдасться. У нас є певний запас міцності і запас енергообладнання,

– каже нардеп

Як готували енергосистему до зими: