Полностью восстановить энергосистему этой зимой невозможно

Так, возникает вопрос: "удастся ли восстановить объекты энергетической инфраструктуры этой зимой". Председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус в эфире всеукраинского телемарафона ответил на этот вопрос.

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По словам Геруса, из-за постоянных обстрелов российских оккупантов восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры в течение этой зимы невозможно, несмотря на поддержку западных партнеров.

Оборудование, которое есть на складах наших европейских партнеров, уже едет в Украину, его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно,

– сказал Герус. Он подчеркнул, что украинская энергосистема находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, в Европе нет такого количества оборудования, которое нуждается в Украине. Для его изготовления необходимо не менее 6 месяцев. Герус добавил, что Украина ремонтирует объекты собственными силами, а дефицит электроэнергии компенсирует поочередными отключениями. Заметьте: по всей Украине уже развернуто около четырех тысяч "Пунктов несокрушимости" – это новый проект поддержки людей на фоне отключений энергии. Эти пункты, которых планируется создать еще больше, будут работать бесплатно и круглосуточно, предлагая "все базовые услуги" – электричество, мобильную связь и интернет, обогрев, воду, аптечку.

В Укрэнерго анонсировали переход на плановые отключения света

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшается каждый день. В настоящее время энергетики пытаются увеличить объем генерации. Так, министр анонсировал переход на плановые отключения света.

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