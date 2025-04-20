Новая сумма в платежках: коммуналка в мае вырастет на тысячу гривен

С 1 мая 2025 года для многих украинцев вырастут расходы на оплату коммунальных услуг. Причиной является введение отдельной платы за распределение газа.

Дополнительная платежка за газ в мае

Украинцам придется платить за техническое обслуживание домов в мае. Эта услуга включает, в частности, проверку газовых сетей и оборудования, сообщают “Газосети”, передает 24 Канал.

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Жители многоквартирных домов получают так называемую третью платежку за газ – это оплата за проверку технического состояния газовых сетей, что обеспечивает их безопасность.

Периодичность таких проверок зависит от возраста дома, а именно:

если дому менее 25 лет – осмотр проводят раз в пять лет;

если больше – раз в три года.