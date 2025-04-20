Новая сумма в платежках: коммуналка в мае вырастет на тысячу гривен
- С 1 мая 2025 года в Украине вводится отдельная плата за распределение газа, что увеличивает расходы на коммунальные услуги.
- Жители будут получать дополнительную платежку за техническое обслуживание газовых сетей, стоимость которого варьируется от 100 до 1 000 гривен в зависимости от количества жителей.
С 1 мая 2025 года для многих украинцев вырастут расходы на оплату коммунальных услуг. Причиной является введение отдельной платы за распределение газа.
Дополнительная платежка за газ в мае
Украинцам придется платить за техническое обслуживание домов в мае. Эта услуга включает, в частности, проверку газовых сетей и оборудования, сообщают “Газосети”, передает 24 Канал.
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Жители многоквартирных домов получают так называемую третью платежку за газ – это оплата за проверку технического состояния газовых сетей, что обеспечивает их безопасность.
Периодичность таких проверок зависит от возраста дома, а именно:
- если дому менее 25 лет – осмотр проводят раз в пять лет;
- если больше – раз в три года.
Сколько стоит техобслуживание газовых сетей
Цена на техническое обслуживание газовых труб и оборудования, подающего газ в дом, варьируется в зависимости от количества жильцов. В среднем сумма может составлять от 100 до 1 000 гривен.