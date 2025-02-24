Почему платежки за газ приходят с долгами, если все оплачено

Бывают ситуации, когда потребители получают неправильные платежки за газ. Из-за некорректных данных в уникальном лицевом счете потребителя в квитанциях могут появляться ложные долги.

Почему приходят неправильные платежки

Лишние начисления часто являются результатом ошибок в лицевых счетах, передает 24 Канал со ссылкой на ГК "Нафтогаз Украины".

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Ошибки могут привести к отображению несуществующих долгов в коммунальных квитанциях. Чтобы избежать неправильных начислений в платежках, важно тщательно проверять введенную информацию перед осуществлением платежа.

Ошибки во введении данных могут повлечь:

Задержку в зачислении средств на ваш счет. Неправильное перечисление средств на чужой счет.

Как исправить ошибку

Чтобы исправить ошибку в лицевом счете, надо обратиться в службу поддержки или банка.

Вот несколько шагов, которые помогут избежать этих проблем:

Проверьте правильность лицевого счета и соответствие его данных с предыдущими платежами, если ранее они были без ошибок.

При оплате в кассе или через терминал, проверьте все реквизиты перед финальным подтверждением оплаты.

Используйте официальные банковские сервисы для автоматического внесения корректных данных счета.

Обратите внимание! Также важно сохранять квитанции за оплату коммунальных услуг, как электричество, газ, и воду, в течение пяти лет для возможности решения будущих споров с поставщиками услуг.