Платить за электроэнергию теперь нужно меньше: какое решение приняло правительство

Правительство утвердило изменения в тарифе на электроэнергию для владельцев электроотопительных установок. Теперь они смогут тратить меньше.

Какой теперь тариф на электроэнергию

Теперь владельцы электроотопительных установок будут платить полный тариф только за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи киловатт-часов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Напомним! Сейчас тариф на электроэнергию в Украине – 4,32 гривны за киловатт-час. Он не будет меняться как минимум до конца отопительного сезона.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Также предусмотрен льготный тариф – 2,64 гривны за киловатт-час людям, которые используют электроотопительные установки. До сих пор он касался тех, кто потребляет до 2 тысяч киловатт-часов электроэнергии в месяц. Однако есть много людей, которые потребляют больше этого лимита и были вынуждены платить по полному тарифу.

Шмыгаль отметил, что для исправления этой ситуации было принято постановление о дифференциации льготного тарифа через механизм ПСО.

Это решение является частью комплексной поддержки украинцев, которую мы вводим этой зимой и которая продолжится после ее завершения,

– сказал Шмыгаль.

Обратите внимание! Платить за электроэнергию можно меньше, если установить правильный счетчик.