Украинцы не будут платить за коммуналку: кто именно и при каких обстоятельствах
- Закон Украины освобождает владельцев поврежденного или разрушенного жилья от уплаты за коммунальные услуги во время военного положения и еще один год после его завершения.
- Для прекращения начисления платежей необходимо подтвердить факт повреждения жилья через обследование и внесение информации в реестры.
Жизнь некоторых украинцев вскоре станет проще. Дело в том, что им больше не придется платить коммунальные услуги. Это будет закреплено по действующему законодательству.
Кто из украинцев сможет не платить за коммунальные услуги?
Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и учет убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества".
Читайте также Новые правила по поверке счетчиков: кого коснутся обновления и что изменилось
Он опубликован на сайте Верховной Рады. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект во вторник, 14 апреля.
В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является урегулирование на законодательном уровне вопроса об освобождении собственников жилья от уплаты за услуги по управлению многоквартирным домом (или уменьшение платы по решению совладельцев) в случае повреждения или разрушения жилья.
На сегодня более трех миллионов граждан страны имеют поврежденное или разрушенное жилье. Многие из этих лиц были вынуждены покинуть собственные дома и эмигрировать за границу или в соседние, более безопасные, населенные пункты. Актуальным в этом случае становится вопрос оплаты некоторых коммунальных услуг в таких зданиях,
– написано в тексте.
В связи с разрушением или повреждением, жители не будут платить:
- за содержание дома;
- услуги, которые фактически не предоставляются.
Обратите внимание! Платежи должны быть остановлены на период восстановления.
Но речь идет не только о полностью разрушенных домах. Даже частичные повреждения могут быть основанием для освобождения от оплаты – если жилье непригодно для эксплуатации.
Чтобы прекратить начисление платежей, следует подтвердить факт повреждения или разрушения жилья. Согласно информации, это будет делаться следующим образом:
- проводится обследование объекта;
- фиксируется состояние жилья;
- информация вносится в реестры.
И уже после этого прекращается начисление платежей.
Новые правила будут действовать в течение военного положения и еще один год после его завершения или отмены.
Напомним! Верховная Рада Украины приняла Закон 25 апреля, о чем сообщили в ВРУ. "За" проголосовали 308 депутатов.
Что еще следует знать о коммунальных услугах в Украине?
- В то же время долги за коммуналку в стране не списываются. Даже несмотря на военное положение.
- Но если жилье долго "пустует", то можно не платить за некоторые услуги. Например, за газ, водоснабжение или электроэнергию.
- Однако за отопление и содержание дома таки придется платить.