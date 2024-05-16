Какие основания для отмены пенсии

Пенсию можно потерять в случаях, когда лицо предоставило неправильные данные о себе или длительное время не забирала выплаты, а также по другим причинам, связанных с идентификацией и местом жительства.

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Выплату пенсии могут прекратить в следующих случаях:

Если пенсия была назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения. В случае пребывания пенсионера за границей в течение всего времени. Если лицо признано пропавшим без вести. Если в течение шести месяцев подряд пенсионер не забирал свою пенсию на почте или в течение полугода деньги не снимались с пенсионной банковской карты (ранее этот срок для банков составлял один год). Если получатели пенсии не прошли физическую идентификацию в соответствии с законодательством.

Как восстановить пенсию после идентификации

Если пенсионеры из числа ВПЛ не прошли идентификацию до 31 марта, их выплаты также будут отменены.

Средства будут начислены на банковскую карточку только после прохождения лицом идентификации. Кроме того, лицам, которые не получали пенсию за это время, выплата будет осуществлена с учетом всех пропущенных месяцев.

Важно! Нет необходимости дополнительно обращаться в Пенсионный фонд Украины с заявлением о возобновлении выплаты пенсии, остановленной из-за непрохождения идентификации.

Пройти идентификацию можно различными способами: