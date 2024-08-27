Договор о транзите газа с Россией никто продолжать не будет, – Зеленский
27 августа 2024, 15:07Читати новину українською
Зеленский отметил, что договор с Россией о транзите газа продолжаться в последующие годы не будет. Об этом он заявил во время своей пресс-конференции.
Какое заявление сделал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что транзит нероссийского газа по территории Украины может продолжаться из-за запроса ЕС, передает 24 Канал. При этом, это решение будет рассматриваться в отдельном порядке именно по просьбе европейских партнеров.
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Зеленский уточнил, что ему неизвестна точная цель приезда Путина в Баку. Президент Украины высказал предположение, что этот визит имел другие цели.
О чем говорил старый дед (Путин – 24 Канал) в Азербайджане мне неизвестно. Не уверен, что о газе.
Напомним! Путин посетил Азербайджан 18 августа.