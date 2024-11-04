Где доллар и евро подорожали больше всего за выходные
Доллар в банках не изменился с предыдущей недели, но евро прибавил при покупке и продаже. В обменниках курс покупки обеих валют упал. На черном рынке зато наблюдается существенный рост цены за выходные.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 4 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 1 ноября) и продажа – по 41,55 гривны (без изменений).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 44,75 гривны (+15 копеек), а продажа – по 45,30 гривны (+11 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,61 гривне (+12 копеек), а продать – по 41,63 гривны (+14 копеек).
- Покупка евро по 45,15 гривны (+10 копеек), а продажа по 45,26 гривны (+6 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,90 гривны (-9 копеек), а продают – по 41,61 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,70 гривны (-8 копеек), а продают – по 45,46 гривны (+13 копеек).
Какой курс в ноябре
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что не является исключением рост курсовых показателей. Однако не стоит ожидать это неожиданно. Также, уровень девальвации вряд ли будет выше уровня инфляции.
По-прежнему периоды роста будут сменяться периодами снижения стоимости валют, а разница между курсами покупки и продажи будет мелкой.
Обратите внимание! Курсовые колебания будут происходить в пределах 41,30 – 41,55 гривны за доллар, при этом коридор допустимых валютных колебаний будет таким – 41,1 – 41,7 гривны за доллар и 41,2 – 41,9 гривны за доллар (на наличном рынке).
Как добавляет Лесовой, на рынке созданы условия, когда почти полностью исключена непрогнозируемость. Дело в том, что регулятор имеет достаточно рычагов влияния на рынок, осуществляя валютные интервенции и насыщая спрос.