Восточные страны Европы зависят от Украины: почему Россия должна потерпеть поражение

Сопротивление Украины и победа в войне над Россией нужна не только самим украинцам, но и европейцам. И это доказывают даже мировые экономисты, которые уже сегодня замечают влияние Украины на экономическое развитие Восточной Европы.

Победа Украины важна для стран Европы

Главный экономист The Institute of International Finance Робин Брукс пишет в X (в прошлом Twitter), что экономический рост стран Восточной Европы, а именно Чехии, Венгрии и Польши, немало зависит от победы Украины в войне, которую начала Россия.

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Он отмечает, что Восточная Европа очень заинтересована в том, чтобы Россия потерпела поражение в Украине. И для этого существует немало причин, связанных с безопасностью и геополитикой. Впрочем, важной составляющей являются еще и экономические интересы.

Робин Брукс Главный экономист The Institute of International Finance Украинская экономика уже взорвалась и тянет всех за собой вниз. В случае победы России станет намного хуже.

Робин Брукс известен своей несокрушимой позицией по внедрению жестких санкций против России.



Реальные ВВП стран Восточной Европы / Скриншот со страницы Робина Брукса

Европа по российским активам

Недавно в Брюсселе, во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что решение о передаче российских активов приближается к принятию. Сейчас пока продолжаются разбирательства относительно возможных вариантов использования этих средств в пользу Украины.

Жозеп Боррель Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Относительно заблокированных российских активов. Мы можем говорить, что имеем политическое согласие завершить эту работу на основе предложений, которые мы представили в декабре, с фокусом внимания на начислениях. В настоящее время речь идет о начислении, о процентной прибыли, и я убежден, что это будет завершено вскоре.

Кроме того, Боррель дал надежду, что решение по использованию российских активов будет известно вскоре.

Сумма замороженных активов России вмеждународных банках составляет почти 300 миллиардов евро. Из них 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе.