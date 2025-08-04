Ночной тариф позволяет платить за электроэнергию значительно меньше. Чтобы стоимость этой услуги была снижена, нужно установить многозонный счетчик.

Почему не работает ночной тариф?

Ночной тариф может не начисляться даже если установлен счетчик такого типа, сообщает 24 Канал со ссылкой на LINA.

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Причин почему так происходит много. В частности, такой счетчик может и в дальнейшем "считать" по единому тарифу (неизменным в течение дня), если:

счетчик неправильно запрограммирован;

счетчик не согласован с оператором системы распределения (ОСР);

счетчик не внесен в реестр ОСР;

счетчик не имеет соответствующего сертификата;

не осуществлено подключение счетчика по установленным протоколам (например, MODBUS или DLMS);

модель счетчика несовместима с системой учета.

Без правильной програмиции – например, сбоев в праздничных периодах или летнем времени – ночная зона тарификации просто не сработает,

– отмечают специалисты компании.

Обратите внимание! Потребитель должен подавать специальную заявку на переход на многозонный счетчик.