Отключение света за долги вернули: ждать ли дальше поднятия тарифов
После того, как правительство вернуло отключение света за долги, а также начисление пени, следующим, что могут сделать – повысить тариф на электроэнергию. Действительно ли такого стоит ожидать, узнавал 24 Канал.
Отключение света за долги
Эксперт из ЖКХ Кристина Ненно во время разговора с 24 Каналом рассказала, что причиной того, что Правительство приняло решение об отмене запрета, стали два момента:
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- По состоянию на середину декабря 2023 года более 50 предприятий теплокоммунэнерго не оплатили за потребленную энергию.
- Есть такие граждане, которые, пользуясь случаем, что их не отключат от услуг, не платят тарифы.
- Кстати, по словам Ненно, Запорожская, Одесская и Днепропетровская области, которые интенсивно обстреливаются врагом, платят тарифы гораздо чаще, чем, например, западные области страны.
На сегодняшний день у государства нечем покрывать расходы, нечем ремонтировать сети. На оккупированных и тех территориях, где ведутся боевые действия, постановление на мораторий действует и дальше, но на всех остальных областях мораторий отменяется.
Будут ли повышать тарифы
По словам Кристины Ненно после отмены запрета, вполне вероятно, что тарифы на свет могут вырасти.
Электроэнергия для бизнеса с 1 января 2024 уже подорожала. Где население пока действуют действующие тарифы,
– добавляет эксперт.
Кристина Ненно отмечает, что искусственное сдерживание тарифов привело к тому, что сейчас в Украине будет происходить уже не постепенное повышение. И оно будет существенно ощутимо для населения. Если бы повышение происходило постепенно, то сейчас вопросов не возникало бы.Важно! Тарифы, которые компенсируются из государственного бюджета, говорит эксперт, это наши с вами деньги в виде уплаченных налогов.
Еще раньше в комментарии 24 Каналу эксперт Богдан Серебренников рассказал, что на цены электричества давят даже постепенное ослабление гривны и инфляционные процессы.
Впрочем, скорее всего очередное повышение тарифа для населения произойдет уже после завершения отопительного периода, весной или летом, и снова будет носить частичный характер.
- Кстати, реальная стоимость света в декабре 2023 составляла около 8 гривен за киловатт. Но украинцы платят на сегодня 2,64 гривны за киловатт-час – это было крайнее повышение летом 2023 года.
- Прогнозируется, что следующее повышение может быть несколько меньше – "психологическая" отметка в 4 гривны не пересечется, а значит, новый тариф может составлять где-то между 3 и 4 гривнами за киловатт-час.
Подробности об отмене моратория
В конце декабря Кабинет министров Украины принял решение об отмене запрета на прекращение жилищно-коммунальных услуг. В постановлении говорится и о:
- начислении и взыскании "неустойки" (штрафов, пени);
- взыскания задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты.
Как заявил в эфире телемарафон Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Андрей Герус, решение об отмене приняли из-за того, что украинцы начали злоупотреблять нормами и накапливать долги за свет.
Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет.