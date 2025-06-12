Платежки за электроэнергию будут пересчитаны: кому придется заплатить больше
- Летом тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не изменится.
- Платежки увеличатся для тех, кто использует электроэнергию в коммерческих целях.
Летом тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет расти. В то же время платежки некоторых украинцев значительно увеличатся.
Почему вырастут платежки за электроэнергию
Дело в том, что некоторые потребители используют электроэнергию в коммерческих целях, а платят по бытовому тарифу, пишет 24 Канал со ссылкой на "Закарпатьеоблэнерго".
Читайте также Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти, – Зеленский
Напомним! Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей сейчас – 4,32 гривны за киловатт-час. Для небытовых он значительно больше. Тарифы для бизнеса зависят от области и класса напряжения.
Бытовой потребитель в случае использования электроэнергии на небытовые нужды обязан немедленно прекратить такое использование и обратиться к оператору системы распределения и поставщику для урегулирования договорных отношений согласно соответствующему тарифу и цене,
– отмечает облэнерго.
Нужно понимать, что небытовой деятельностью, в частности, считаются:
- майнинг криптовалюты;
- работа дата-центров;
- другие платные услуги, например, зеленый туризм.
Если после осуществления проверки окажется, что потребитель занимается коммерческой деятельностью, а платит по бытовому тарифу, будут применены следующие штрафные санкции:
- введение коммерческого тарифа;
- перерасчет всех платежек за последние полгода именно по коммерческому тарифу.