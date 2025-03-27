27 марта, 13:40
Почему пенсионеру могут отменить пенсию в апреле
Основні тези
- Пенсионеры могут потерять пенсию из-за выезда за границу в страну, с которой у Украины нет договора о пенсионном обеспечении.
- Пенсию можно вернуть, обратившись в ПФУ с заявлением и подтверждающими документами.
Пенсионеры могут терять пенсию по разным причинам. В частности, так происходит из-за выезда за границу.
Почему вы не получите пенсию в апреле
Речь идет о случаях, когда пенсионер выезжает на ПМЖ за границу и эта страна куда переехало лицо, не имеет с Украиной договора о пенсионном обеспечении, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Также пенсия может быть отменена, если:
- в течение 6 месяцев на счету, куда пенсионеру поступает пенсия, не было никакого движения;
- назначение пенсии произошло на основе недостоверных данных;
- пенсионер официально признан умершим;
- лицо не прошло физическую идентификацию своевременно;
- пенсионер получил статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;
- а также других случаях предусмотренных законодательством.
Вернуть себе эти выплаты пенсионер может. Для этого он должен обратиться в ПФУ со специальным заявлением и подтверждающими документами.
Обратите внимание! Возобновление выплаты должно произойти в течение 10 дней с момента выяснения обстоятельств.