Есть положительные и негативные моменты: стоит ли украинцам снова готовиться к тяжелой зиме

Не исключение, что россияне могут начать ракетный террор энергетической инфраструктуры этой зимой. Именно поэтому фонарики, аккумуляторы, грелки и другие примеры, к сожалению, снова пригодятся для прохождения отопительного сезона.

Дефицит электроэнергии неизбежен

В комментарии 24 Каналу эксперт Елена Лапенко рассказала, что по прогнозам в этом году в Украине следует ожидать дефицита электрической энергии. Она заметила, что если зима будет очень холодной, то отключения почти неизбежны.

Читайте также Горелки, фонарики и павербанки готовы: отопительный сезон в Украине уже скоро

По сравнению с прошлой зимой Украина имеет более слабую энергетическую инфраструктуру и меньше доступных мощностей.

Елена Лапенко Эксперт проектов DiXi Group Однако есть 1 200 мегаватт коммерческого импорта. Надеемся, что этот объем увеличится до максимальных 2 000 мегаватт, который при благоприятных ценовых условиях или внедрении соответствующего механизма ПСО может быть привлечен для покрытия потребления внутри страны.

Есть и положительные моменты

Впрочем, Лапенко отмечает, что с точки зрения гуманитарной составляющей Украина более подготовлена, чем в прошлом.

Даже при отсутствии электричества у людей должно быть дома тепло и вода за счет мер по обеспечению резервных источников питания критически важных объектов и элементов децентрализации,

– добавляет эксперт.

Сейчас уже отработанная более-менее справедливая схема плановых отключений: они проходят по согласованным графикам и все понимают, когда будет свет, а когда нет. Следовательно, можно подстроить свои планы.

Самой критической ситуация может быть в прифронтовых зонах, ведь там россияне могут наносить более болезненные удары. Именно поэтому DiXi Group настаивают на приоритете процессов децентрализации.

Речь идет и об идее энергонезависимости, когда каждое предприятие и каждый частный дом, пользуясь современными зелеными технологиями, обеспечит себе электроэнергию. Это солнечные и ветровые электростанции, газовые поколения, системы накопления.

Чем запастись на отопительный сезон 2023-2024

Эксперт советует приобрести газовые горелки для приготовления пищи.

А фонарики, аккумуляторы, генераторы (для частных домов) – это основная рекомендация для людей в преддверии ОЗП.

Владельцам частных домов сделать свое жилье энергонезависимым проще, а владельцам квартир в современных ЖК будет самое сложное – часто котельные на крышах домов.

Циркуляция теплоносителей от этих котельных зависит от электросети. Поэтому ОСМД должны предусмотреть риск новых блэкаутов и закупить оборудование для резервного питания таких мини-котельных. Это требует значительных средств на проектирование, закупку и установку оборудования, его обслуживание.

В заключение Елена Лапенко говорит, что ситуация с балансом электрической энергии зимой также будет зависеть от успехов Украины на поле боя, ведь вместе с территориями будут освобождены и объекты генерации.

Если их удастся вернуть вспять невредимыми, то Украина получит дополнительные мощности для покрытия спроса.