В январе выплаты не получили 400 тысяч ВПЛ: когда поступят средства
Источник:Минреинтеграции
Минреинтеграции сообщило, что 400 000 внутренне перемещенных лиц не получили денежную помощь от государства в январе. Причиной этого стало недофинансирование бюджетной программы, которое произошло из-за ошибки.
Когда поступят выплаты
В ведомстве уже решили проблему с недостаточным выделением средств и направили на финансирование программы недостающую сумму.
Проблему оперативно решили совместными усилиями Минреинтеграции, Минсоцполитики и Минфина. Объем выплат за январь был увеличен на сумму почти 1,3 миллиарда гривен,
– говорится в сообщении.
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В Минреинтеграции также добавили, что оперативно выявить проблему удалось благодаря обращениям граждан на горячую линию министерства.
Услышать и отреагировать. Именно так должны делать. Спасибо всем, кто приобщился к решению проблемы. В частности, Минсоцполитики и Минфина. Несколько сотен тысяч человек смогли получить финансовую помощь от государства. Прошу и дальше тщательно отслеживать сигналы от людей,
– отметила Ирина Верещук.
Какие еще выплаты могут получить украинцы
- Многодетные семьи, переселенцы и проживающие на временно оккупированных территориях, имеют право на помощь от США в размере 100 долларов или 3600 гривен.
- Еще одним фондом, который помогает пострадавшим от войны украинцам получить помощь от доноров, есть Ukrainely. В приоритете для помощи семье с детьми.
- С начала января этого года в Украине восстановили прием заявок на 6600 гривен помощи от Агентства ООН по делам беженцев. Получить выплаты можно через партнерскую организацию "Люди в беде".