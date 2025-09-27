В условиях войны военные ВСУ могут получать дополнительные вознаграждения. Однако есть случаи, когда эти выплаты не начисляются или могут быть прекращены.

Кто из военных рискует остаться без дополнительного вознаграждения?

Дополнительное вознаграждение во время войны это право, а не гарантия. У Министерстве обороны напомнили: существуют конкретные обстоятельства, при которых военнослужащий может потерять право на эти выплаты. передает 24 Канал.

Чаще всего дополнительное вознаграждение лишают в случаях, когда военный отказывается выполнять боевой приказ, самовольно покидает часть, становится дезертиром, добровольно сдается в плен или был отстранен от выполнения служебных обязанностей или полномочий.

Дополнительное вознаграждение также не начисляют, если военный:

находился в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения во время выполнения боевых задач;

привлечен к уголовной ответственности по решению суда;

намеренно нанес себе телесные повреждения или совершил самоубийство (исключение - случаи доведения до самоубийства судом);

отбывает наказание на гауптвахте.

Какой размер дополнительного вознаграждения?

В соответствии с приказом Минобороны, размер дополнительного вознаграждения зависит от вида деятельности военного, региона службы и степени вовлеченности в отпор российской агрессии:

100 000 гривен – для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовых позициях или выполняет задачи по огневому поражению (ракетчики, артиллеристы, ПВО).

70 000 гривен – для военных на фронте или в тылу врага.

50 000 гривен – для тех, кто выполняет боевые задачи в штабах и органах управления.

30 000 гривен – для военных за боевые (специальные) задачи по приказам.

15 – 30 000 гривен – для инструкторов в учебных частях.

8 – 20 000 гривен – для курсантов военных вузов.

Что еще известно о выплатах военнослужащим: коротко о главном