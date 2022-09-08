В Минсоцполитики объяснили причины, почему не все ВПЛ получили денежную помощь через "Дію"

Люди, которые обращались в приложение "Дія" до 30 апреля и не получили выплат, теперь могут обратиться в структурное подразделение по соцзащите населения. Но соответствующая помощь будет начислена при одном условии.

Систему для получения выплат через "Дію" внедрили без длительного тестирования, в результате чего в программе возникли сбои. Об этом рассказал в эфире телемарафона заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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Почему не все получили деньги

По словам Музыченко, разработка и тестирование программного обеспечения требует определенного времени. Ранее, когда определенный функционал внедрялся через приложение Дія, на проверку отводились месяцы. Но систему получения выплат хотели развернуть в конце марта – начале апреля.

Мы стояли перед выбором: либо мы разрабатываем и без тестирования внедряем систему, либо мы месяцами тестируем и не даем возможность никому ничего получить. Было принято решение о том, что разработанное программное обеспечение было сразу применено в промышленную эксплуатацию,

– сказал Музыченко.

Он добавил, что в результате возникли ситуации, когда из-за сбоев в программном обеспечении или несовершенном обмене информации, люди не получили выплаты. Их обращения не дошли до конечной точки принятия решений.

Как можно получить помощь от государства

Украинцы, которые обращались в приложение "Дія" до 30 апреля и не получили соответствующей помощи, могут обратиться именно в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения. И если информация о конкретном человеке включена в соответствующий список, ему будет назначена соответствующая поддержка, начиная с марта.

Если же человек не попал в такой список, то он может оформить заявку о том, что не получил выплат и обратиться повторно.

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Выплаты для ВПЛ в сентябре: что известно

Пострадавшие в результате украинцы могут рассчитывать на помощь от государства, волонтеров и международных организаций.

от государства, волонтеров и международных организаций. Те, кто покинул свое место жительства из-за войны войны, может рассчитывать на помощь от государства. Речь идет о 2 – 3 тысячах гривен ежемесячно . Размер выплат будет зависеть от возраста человека.

. Размер выплат будет зависеть от возраста человека. Украинцы также могут получить помощь от ЮНИСЕФ . Регистрация на программу денежной поддержки Совместно от ЮНИСЕФ приостановлена еще 14 августа в 23:00. Однако те, кто оформил заявки к этому сроку, смогут получить от 2,22 тысяч гривен до 33,3 тысяч гривен.

. Регистрация на программу денежной поддержки Совместно от ЮНИСЕФ приостановлена еще 14 августа в 23:00. Однако те, кто оформил заявки к этому сроку, смогут получить от 2,22 тысяч гривен до 33,3 тысяч гривен. Пострадавшим от войны украинцам помощь оказывает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН).

по делам беженцев (УВКБ ООН) и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН). Отметим, что денежная помощь от Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины на человека составляет 2,5 тысячи гривен в месяц с возможностью дальнейшего увеличения продолжительности оказания помощи.

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С 1 октября планируют увеличить выплаты тем украинцам, приютившим у себя переселенцев. По программе "Убежище" денег можно будет получить вдвое больше. Сейчас в Украине только зарегистрированных ВПЛ есть 4 479 798 человек.