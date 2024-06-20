Некоторые украинцы могут остаться без субсидий: в Минсоцполитики назвали причину

Некоторые граждане, которые оформили жилищные субсидии, могут не получить своих выплат. В Минсоцполитики отмечают, что причина кроется в бездействии ОСМД.

Почему субсидия может не прийти

Часть украинцев не может получить субсидии из-за того, что ОСМД не подают о них информацию.

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Сейчас в Украине можно подать документы для назначения субсидий и льгот онлайн. Перерасчет размера субсидии происходит автоматически, и стоять в очередях больше не нужно.

С 1 декабря 2022 года жилищные субсидии и льготы администрирует Пенсионный фонд. ПФУ упростил подачу заявления, позволив делать это членам семьи, а также взял на себя сбор и обработку данных. Кроме того, были созданы электронные кабинеты для поставщиков жилищно-коммунальных услуг, в частности для ОСМД.

Однако некоторые ОСМД и исполнители коммунальных услуг не предоставляют ПФУ данные, необходимые для назначения жилищных субсидий и льгот. В результате жители домов не могут получить выплаты, на которые имеют право.

Из-за такого бездействия люди могут стать заложниками ситуации, когда Пенсионный фонд не получит всю или часть информации, необходимой для назначения жилищно-коммунальных субсидий, и, как следствие, те, кто нуждается в финансовой помощи, не получат жилищных субсидий или льгот на жилищно-коммунальные услуги,

– отмечают в Министерстве.

Как подать заявку на субсидию онлайн

Оформить заявку на получение жилищной субсидии через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно так: