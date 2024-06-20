Почему субсидия может не прийти
Часть украинцев не может получить субсидии из-за того, что ОСМД не подают о них информацию.
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Сейчас в Украине можно подать документы для назначения субсидий и льгот онлайн. Перерасчет размера субсидии происходит автоматически, и стоять в очередях больше не нужно.
Однако некоторые ОСМД и исполнители коммунальных услуг не предоставляют ПФУ данные, необходимые для назначения жилищных субсидий и льгот. В результате жители домов не могут получить выплаты, на которые имеют право.
Из-за такого бездействия люди могут стать заложниками ситуации, когда Пенсионный фонд не получит всю или часть информации, необходимой для назначения жилищно-коммунальных субсидий, и, как следствие, те, кто нуждается в финансовой помощи, не получат жилищных субсидий или льгот на жилищно-коммунальные услуги,
– отмечают в Министерстве.
Как подать заявку на субсидию онлайн
Оформить заявку на получение жилищной субсидии через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно так:
Авторизация: Перейдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и войдите с помощью квалифицированной электронной подписи.
Переход к разделу: В своем личном кабинете на панели слева выберите раздел "Коммуникации с ПФУ" и далее опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
Продолжение: Нажмите кнопку "Продолжить" в новом окне. Выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту".
Заполнение заявления: Заполните онлайн-форму заявления, указав общую информацию о заявителе, реквизиты банковского счета (в формате IBAN) и информацию о членах домохозяйства. Добавьте, при необходимости, сканированные копии документов, подтверждающих право на субсидию.
Согласие на обработку данных: Подтвердите согласие на обработку персональных данных, выберите способ получения решения и нажмите "Сформировать заявление".
Подписание и отправка: Проверьте данные заявления и отправьте его в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".