Чому субсидія може не прийти
Частина українців не може отримати субсидії через те, що ОСББ не подають про них інформацію.
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Зараз в Україні можна подати документи для призначення субсидій та пільг онлайн. Перерахунок розміру субсидії відбувається автоматично, і стояти в чергах більше не потрібно.
Проте деякі ОСББ та виконавці комунальних послуг не надають ПФУ дані, необхідні для призначення житлових субсидій та пільг. В результаті мешканці будинків не можуть отримати виплати, на які мають право.
Через таку бездіяльність люди можуть стати заручниками ситуації, коли Пенсійний фонд не отримає всю чи частину інформації, необхідної для призначення житлово-комунальних субсидій, і, як наслідок, ті, хто потребує фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги,
– зазначають у Міністерстві.
Як подати заявку на субсидію онлайн
Оформити заявку на отримання житлової субсидії через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України можна так:
Авторизація: Перейдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та увійдіть за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Перехід до розділу: У своєму особистому кабінеті на панелі зліва оберіть розділ "Комунікації з ПФУ" і далі опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу".
Продовження: Натисніть кнопку "Продовжити" у новому вікні. Оберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".
Заповнення заяви: Заповніть онлайн-форму заяви, вказавши загальну інформацію про заявника, реквізити банківського рахунку (у форматі IBAN) та інформацію про членів домогосподарства. Додайте, за необхідності, скановані копії документів, які підтверджують право на субсидію.
Згода на оброблення даних: Підтвердьте згоду на оброблення персональних даних, оберіть спосіб отримання рішення та натисніть "Сформувати заяву".
Підписання та відправлення: Перевірте дані заяви та відправте її до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".