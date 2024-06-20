Чому субсидія може не прийти

Частина українців не може отримати субсидії через те, що ОСББ не подають про них інформацію.

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Зараз в Україні можна подати документи для призначення субсидій та пільг онлайн. Перерахунок розміру субсидії відбувається автоматично, і стояти в чергах більше не потрібно.

Зауважте! З 1 грудня 2022 року житлові субсидії та пільги адмініструє Пенсійний фонд. ПФУ спростив подачу заяви, дозволивши робити це членам родини, а також взяв на себе збір та обробку даних. Крім того, були створені електронні кабінети для надавачів житлово-комунальних послуг, зокрема для ОСББ.

Проте деякі ОСББ та виконавці комунальних послуг не надають ПФУ дані, необхідні для призначення житлових субсидій та пільг. В результаті мешканці будинків не можуть отримати виплати, на які мають право.

Через таку бездіяльність люди можуть стати заручниками ситуації, коли Пенсійний фонд не отримає всю чи частину інформації, необхідної для призначення житлово-комунальних субсидій, і, як наслідок, ті, хто потребує фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги,

– зазначають у Міністерстві.

Як подати заявку на субсидію онлайн

Оформити заявку на отримання житлової субсидії через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України можна так: