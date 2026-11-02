Сокращение или приостановка пенсий: почему в ноябре можно лишиться выплат

Некоторым украинцам могут отменить пенсионные выплаты. Кроме того, при определенных обстоятельствах пенсии могут быть уменьшены. Рассказываем, при каких обстоятельствах это происходит.

Почему можно внезапно лишиться выплат

Каждый пенсионер имеет ровно 10 дней, чтобы уведомить ПФУ об изменениях в своей жизни, отмечает Пенсионный фонд.

Если человек сменил паспорт, фамилию, банковские реквизиты или устроился на работу, об этом следует сообщить. В противном случае возникнет переплата, которую государство заставит вернуть.

"Защитить деньги" можно несколькими удобными способами. Самый быстрый вариант – подать информацию через электронный кабинет на веб-портале ПФУ.

Также можно обратиться в любой сервисный центр фонда, отправить документы заказным письмом по почте или передать данные через работодателя.

Что еще нужно, чтобы государство полностью приостановило начисления

В соответствии с пенсионным законодательством выплаты могут быть приостановлены по решению территориальных органов ПФУ или суда. Об этом напоминает ПФУ.

Пенсию могут приостановить при следующих обстоятельствах:

она назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на весь период проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за рубежом;

в случае смерть пенсионера, признания его без вести пропавшим или объявления умершим в установленном законом порядке;

в случае присвоения пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом.

Для возобновления выплаты пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр с документом, удостоверяющим личность, и подать соответствующее заявление,

– отмечают представители ведомства.

Обратите внимание! После выяснения всех обстоятельств деньги будут возвращены в течение 10 дней.

Напомним, что некоторые пенсионеры должны пройти ежегодную физическую идентификацию. Это следует сделать до 31 декабря. В противном случае эти две категории лишатся своих выплат.