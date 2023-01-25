Света дают мало, а платежка приходит немалая: что делать в таком случае
Источник:ТСН
Недавно украинцы начали жаловаться на то, что, несмотря на перебои со светом, в платежках приходят немалые суммы за коммунальные услуги. Данная проблема связана с показателями счетчика.
Почему платежка не соответствует действительности
Как пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, потребителям приходят немалые суммы к оплате в платежках по разным обстоятельствам.
К теме Правила по жилищным субсидиям меняются: вносить средства теперь необходимо самимЧаще это связано с несвоевременной передачей показаний счетчиков или вообще их отсутствием.
Иногда возникают спорные вопросы, связанные с начислениями за холодную и горячую воду. В большинстве случаев причинами является несвоевременная передача показаний счетчиков или отсутствие передачи показателей вообще. Разные обстоятельства на это влияют – кто-то забыл, кто-то не мог это сделать из-за отъезда из города,
– отметил Пантелеев.
Следовательно, по закону без показателей счетчика начисляется платежка по средневзвешенному показателю потребления услуги.
Что делать в таком случае
По словам зама, если у вас возникла такая ситуация, необходимо предоставить актуальные показатели счетчика. После этого производится проверка данных, а затем производят перерасчет.
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Отмечу, что передавать показатели нужно даже в случае, если вы употребили ноль,
– добавляет Петр Пантелеев.
Кроме того, если вы все-таки оплатили платежку с неправильной суммой, излишек средств должны перечислить на следующий месяц.