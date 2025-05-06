Россия забрала у Raiffeisen Bank половину накоплений

Арбитражный суд Калининградской области еще в январе 2025 года удовлетворил иск МКАО "Распериа трейдинг лимитед". Результатом этого является взыскание с Raiffeisen Bank почти 200 миллиардов рублей.

Почему Raiffeisen Bank выплатил России 2 миллиарда евро

Как сообщают российские СМИ, 24 апреля тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу, которую подал Raiffeisen Bank в ответ на предыдущее решение.

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Обратите внимание! В пользу компании "Распериа" в Raiffeisen Bank с корреспондентского счета списано 1,87 миллиарда евро.

В то же время проценты в размере 174 миллиона евро пока непогашены. Стоит также заметить, что средства были изъяты со счета АО "Райффайзенбанк" еще 30 апреля.

30 апреля сумму в размере 174,221 миллиарда рублей Центробанк России списал или изъял с корреспондентского счета в ЦБ России в пользу "Распериа",

– сообщает Raiffeisen Bank International.

Из-за этого списания Райффайзенбанк потерял почти половину средств, которые он накопил в России с момента начала полномасштабной войны в Украине. Общая сумма составляла – 4,4 миллиарда евро.

Заметьте! Райффайзенбанк не может вывести эту прибыль из России сейчас. Это связано с ограничением, которые ввел российский Центробанк. В то же время стоит отметить и то, что Raiffeisen Bank International продолжает работать над продажей своего подразделения в России.