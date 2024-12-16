Почему Фицо выступает против прекращения транзита российского газа через Украину

Контракт между Украиной и Россией, относительно транзита газа по украинской территории истекает 1 января 2025 года. Далее это соглашение продлевать не планируют.

Почему Словакия требует продления транзита

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что словацкое правительство ведет интенсивные переговоры, относительно продолжения транзита российского газа через Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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В частности, на пресс-конференции 13 декабря он отметил, что своим давлением, относительно транзита газа, Запад хочет заставить Словакию платить за газ больше.

Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Мы не видим причин платить за газ больше из-за геополитических обстоятельств.

Готов ли ЕС к прекращению транзита

ЕС уже готов к остановке транзита. Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен в интервью Politico отметил, что Евросоюз продолжает активную подготовку к завершению газового сотрудничества с россиянами.

Дэн Йоргенсен Еврокомиссар по вопросам энергетики Наш основной приоритет – полностью разорвать энергетические связи между ЕС и Россией.

Как ЕС подготовился к остановке транзита:

Европа снизила долю российского газа до 6%;

доля российского сырья, которая идет через Украину в Европу уменьшилась до 4%.

Заметьте! Наиболее уязвимы к прекращению транзита Австрия и Словакия. Именно эти страны в 2023 году закупали более 90% газа в России.