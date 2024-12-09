Пока ситуация контролируемая: как оценивает рейтинг Украины Fitch

Fitch не меняет оценку, относительно Украины. По мнению агентства, ситуация в секторе иностранной валюты сейчас находится на уровне "ограниченного дефолта".

Какая ситуация в Украине сейчас

Украина находится на таком уровне, в частности, из-за того, что продолжается процесс реструктуризации внешнего долга сообщает 24 Канал со ссылкой на Fitch Ratings.

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Ожидается, что приостановление обслуживания долга продлится до завершения процесса реструктуризации долга. Укрэнерго не оплатило отсроченные проценты 9 ноября 2024 года. РДЭ Украины в иностранной валюте останется на уровне "RD" до тех пор, пока Fitch не оценит завершение обменов и нормализацию отношений со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов,

– говорится в сообщении Fitch.

Обратите внимание! Рейтинг Украины в национальной валюте – "CCC+".

По прогнозам Fitch, дефицит общегосударственного бюджета будет достаточно высоким:

в 2024 году – 19,1%;

в 2025 году – 19,2%.

Агентство считает, что основными причинами такого уровня дефицита являются: