Пока ситуация контролируемая: как оценивает рейтинг Украины Fitch
Fitch не меняет оценку, относительно Украины. По мнению агентства, ситуация в секторе иностранной валюты сейчас находится на уровне "ограниченного дефолта".
Какая ситуация в Украине сейчас
Украина находится на таком уровне, в частности, из-за того, что продолжается процесс реструктуризации внешнего долга сообщает 24 Канал со ссылкой на Fitch Ratings.
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Ожидается, что приостановление обслуживания долга продлится до завершения процесса реструктуризации долга. Укрэнерго не оплатило отсроченные проценты 9 ноября 2024 года. РДЭ Украины в иностранной валюте останется на уровне "RD" до тех пор, пока Fitch не оценит завершение обменов и нормализацию отношений со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов,
– говорится в сообщении Fitch.
Обратите внимание! Рейтинг Украины в национальной валюте – "CCC+".
По прогнозам Fitch, дефицит общегосударственного бюджета будет достаточно высоким:
- в 2024 году – 19,1%;
- в 2025 году – 19,2%.
Агентство считает, что основными причинами такого уровня дефицита являются:
- сокращение иностранных грантов;
- высокие расходы на оборону.