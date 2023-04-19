Часть пенсионеров может потерять право на пенсию: кого это касается

Украина может расторгнуть соглашение с Россией о трудовой деятельности. Следовательно, граждане, которые приобрели страховой стаж на территории агрессорки, будут лишены права на пенсию.

Кто может потерять право на пенсию

На сайте Федерации профсоюзов разместили законопроект, предусматривающий расторжение соглашения с правительством страны-агрессоркы о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и России. Таким образом, часть украинцев может утратить право на пенсию.

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что она была подписана между Украиной и Россией еще в 1992 году. Она предполагала, что трудовой стаж граждан на территориях обеих стран взаимно определяется сторонами.

Однако полномасштабное вторжение России нарушило все принципы и основные цели соглашения.

Что признавала сделка

Ранее обеими сторонами признавались дипломы, свидетельства и другие документы государственного образца об уровне образования и квалификации, выданные соответствующими компетентными органами сторон без легализации.

Кроме того, признавался и страховой стаж граждан, который они приобретали на территориях обеих стран.

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А также основания для социальной защиты инвалидов.

Какие доплаты получат пенсионеры в июне

В этом месяце продолжающим работать украинским пенсионерам провели перерасчет пенсий. Впрочем, их перечислят только в июне сразу за 3 месяца.

Получить доплату могут работающие пенсионеры, имеющие не менее 35 лет стажа и выплату в размере не менее 7 000 гривен.

Кроме того, работающие пенсионеры по состоянию на 1 марта получили право на перерасчет, получив 24 месяца стажа. А с момента назначения пенсии или предварительного перерасчета прошло два года.

Сама же доплата составит 1 200 гривен. Однако запомните, что чем выше заработная плата, тем больше будет и доплата.