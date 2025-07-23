Взять кредит станет проще: что изменится для украинцев
- В III квартале 2025 года ожидается рост спроса на потребительские кредиты и ипотеки в Украине благодаря смягчению кредитных стандартов банками.
- Рост спроса на кредиты связан с улучшением потребительских настроений, оптимистичными настроениями на рынке недвижимости, и эксклюзивными банковскими предложениями.
Банкиры ожидают, что в III квартале 2025 года возрастет спрос населения на потребительские кредиты. Также украинцы, с большой вероятностью, будут чаще брать ипотеку в этот период.
Почему украинцы будут брать больше кредитов?
Украинские банки планируют смягчать кредитные стандарты, чем и будут привлекать клиентов, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как показывают результаты опроса НБУ, рост спроса на потребительские кредиты и ипотеки ощущался еще во II квартале. Этому, в частности, способствовало улучшение потребительских настроений в этот период.
Также изменению тенденций способствовали:
- оптимистичные настроения на рынке недвижимости;
- эксклюзивные предложения от определенных банков, с которыми не конкурировали другие финучреждения.
Обратите внимание! Смягчение кредитных стандартов происходит уже в течение 5 кварталов.
На самом деле оживление кредитования напрямую связано с устойчивым ростом потребительского спроса. Отметим, что кредитные ресурсы не делают весомый вклад в то, чтобы поддержать потребление среди населения.
Как показывают данные НБУ, ситуация с кредитами сейчас такая:
- соотношение всех валовых кредитов населению и ВВП составляет – 3,4%;
- необеспеченных кредитов и ВВП – 2,8%;
- почти 95% кредитов на жилье выдается по программе еОсэля.