350 гривен в месяц: почему украинские срочники уже более 2 лет на службе

Украинские срочники 2020 – 2021 годов призыва не были демобилизованы после 24 февраля. То есть некоторые военнослужащие уже более 2 лет проходят срочную службу.

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий уволить со службы срочников, срок службы которых уже истек. В случае его принятия таких военнослужащих смогут уволить в течение 5 дней с момента вступления в силу закона. Документ прорабатывается в профильном комитете.

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Сверхурочное продление срочной службы вредит обороноспособности государства. Государство не может задействовать срочники в районах проведения боевых действий. В то же время, такие лица не подлежат мобилизации (даже по собственному желанию), поскольку уже проходят военную службу,

– говорится в документе.

Поэтому вопрос о демобилизации стоит особенно остро. Срочники тем или иным способом могли бы приносить пользу государству вместо того, чтобы сверхсрочно находиться на службе.

Александр Золотухин Юрист, адвокат Национальной ассоциации адвокатов Украины Во время действия военного положения норму о демобилизации приостановили. То есть, по сей день, срочники могут служить до конца военного положения.

Какой оклад получают срочники

Оклад украинского срочника мизерным. Эта сумма составляет от 352,4 до 704,8 гривен в месяц в зависимости от района прохождения службы. До февраля срочники кроме оклада получали дополнительные 30 000 гривен доплат, после их отмены остались лишь голые выплаты.

То есть, если срочник хочет получать зарплату, он может подписать контракт, ведь не подлежит мобилизации. Впрочем, многие срочники не желают заключать многолетний контракт, ожидая относительно скорейшего окончания боевых действий.

В тех законопроектах о возврате дополнительных выплат военнослужащим, спасателям и полицейским, которые сейчас регистрируют, речь не идет о возврате доплат срочникам,

– добавляет юрист.

Что будет, если законопроект примут

В случае, если законопроект о демобилизации будет принят, уволенные срочники будут обязаны в течение 5 дней прибыть в свой территориальный центр комплектования для взятия на учет и решения вопроса о призыве на военную службу или увольнении в запас или в отставку.

То есть, это палка на два конца – в случае, если срочников уволят со службы, вероятнее всего, их мобилизуют в ряды ВСУ,

– говорит Александр Золотухин.

В скором времени может начаться контрнаступление ВСУ