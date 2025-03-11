Из-за нехватки рабочих рук Россия начала завозить мигрантов из одной из беднейших стран мира

В России ощущается сильный дефицит кадров. Именно поэтому, регионы начали привлекать трудовых мигрантов из одной из беднейших стран мира.

Для чего Россия привлекает новых мигрантов

Как сообщают российские СМИ, на работу сейчас активно привлекают трудовых мигрантов из Мьянмы.

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Справка: Мьянма – государство в Азии. Оно считается одной из самых бедных стран мира.

Нужно понимать, что проблема дефицита кадров в России обострилась после начала полномасштабной войны в Украине.

В первый год боевых действий 300 тысяч трудоспособных мужчин отправили на фронт, а еще от 650 тысяч до 1,1 миллиона россиян бежали от мобилизации и войны. За следующие два года еще около 700 тысяч человек заключили контракт с Минобороны,

– говорится в сообщении.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников во время своего выступления в Госдуме призвал решать проблему дефицита рабочих рук на российской территории именно через мигрантов. В том числе из Мьянмы.

Напомним! Россия и раньше привлекала трудовых мигрантов из других стран. В частности, из Китая, Африки, и Вьетнама.

Где будут работать мигранты

Российская рекрутинговая компания "Интруд" сообщила, что в Приморский край уже приехало 24 сварщика из Мьянмы. Все эти мигранты трудоустроены.

В ближайшие месяцы ожидается прибытие еще 30 человек. Все мигранты прошли специальные курсы, где они изучали русский язык и сдавали соответствующий экзамен.

Нам были нужны сварщики, монтажники и бетонщики. Конечно, прежде всего мы смотрели на качество выполняемых ими работ – здесь хочется отметить, что они почти не уступают нашим специалистам в этой сфере,

– сообщил гендиректор одной из местных строительных компаний.

Обратите внимание! Также мигрантов из Мьянмы будут привлекать на строительные работы. В частности, речь идет об объектах в Амурской области.